Alibaba abre plataforma a vendedores estrangeiros

Nos próximos meses, a estratégia passa por abrir o programa de vendedores do AliExpress a entidades provenientes de um conjunto seleto de países que não a China. De acordo com o jornal britânico “Financial Times”, a plataforma vai agora permitir que empresas italianas, russas, espanholas e turcas utilizar o site na qualidade de comerciantes.

“Este é o primeiro ano da nossa estratégia ‘de local a global’”, explicou Trudy Dai, presidente do AliExpress. “É uma estratégia que está intimamente ligada com as nossas intenções de globalizar o negócio da Alibaba”. Depois desta primeira expansão, a ideia é levar o programa de vendedores do AliExpress a ainda mais países.