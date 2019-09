Alibaba afunda 5% com ameaça de Trump em expulsar empresas chinesas de Wall Street

As ações da Alibaba caíram 5% depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar expulsar da bolsa norte-americana as empresas chinesas, noticia o jornal expanhol “Expansión”.

Há mais de 150 empresas chinesas cotadas em Wall Street com um valor conjunto superior a um bilião de dólares. A Alibaba, fundada por Jack Ma, é a empresa mais valiosa, com uma capitalização bolsista acima dos 400 mil milhões.

A administração de Trump também está a equacionar reduzir a exposição dos fundos de pensões ao mercado chinês para criar obstáculos ao fluxo de capitais entre as duas economias. A ser executada, esta medida constituiria um duro golpe para Pequim depois de ter eliminado o limite de compras de ações e obrigações aos investidores estrangeiros.

Na sexta-feira, Wall Street abriu a sessão com ligeiros ganhos impulsionada com a retoma das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, estando previsto novo encontro no dia 10 de outubro.

No entanto, Donald Trump anunciou estas medidas que tiverem repercussões nos mercados, com Wall Street a encerrar a sessão com perdas.