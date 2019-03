Alibaba e ‘telecom’ do Quénia acertam parceria de pagamentos por telemóvel

A empresa de telecomunicações queniana Safaricom fechou esta semana o acordo que permitirá a realização de compras no AliExpress.com, através do M-Pesa. O acordo amplia a capacidade dos clientes da operadora de usar seu serviço de dinheiro móvel, conhecido como MPesa, fora do Quénia, enquanto a empresa busca estabelecer o sistema como uma plataforma global.

A empresa já tem acordos anteriores com as multinacionais de pagamentos eletrónicos, como a Western Union Co. e Paypal Holdings Inc. A parceria permite que os compradores no AliExpress. com, serviço de venda a retalho online da chinesa Alibaba, paguem as compras usando o MPesa.

A empresa tem como alvo microempresas no Quénia, que importam produtos e artigos diversos da China, informou a empresa com sede em Nairobe num comunicado tornado público na terça-feira. A parceria “marca mais um marco importante não apenas nos esforços da Safaricom para levar a M-Pesa além do Quénia, mas também na participação do país africano no mercado internacional de e-commerce”, disse o director financeiro Sitoyo Lopokoiyit.

De acordo com a chefe de atendimento ao cliente, Sylvia Mulinge, o dinheiro móvel representa 30% da receita da Safaricom e a previsão é de que aumente 14% no próximo ano financeiro. Cerca de 46% das transaCções internacionais de e-commerce no Quénia estão no AliExpress.com.

O M-Pesa foi lançada há mais de uma década pela Safaricom para oferecer aos quenianos sem contas bancárias uma rede para transferir dinheiro através de telemóveis. Agora, oferece uma gama de serviços de pagamento, empréstimos e poupança para mais de 21 milhões de pessoas no Quénia, sendo igualmente copiada noutros países africanos, incluindo Angola. Originalmente foi concebido como um sistema financeiro para reembolsos, reduzindo assim os custos associados ao manuseio de dinheiro e aplicando-se menores taxas de juros.