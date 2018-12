Allianz adquire central de energia solar com maior potencial em Portugal

A Allianz Capital Partners (Allianz) adquiriu o projeto de energia solar sem subsídios do Estado português, intitulado Solara, situada em Vaqueiros, no distrito de Faro, anunciou a empresa em comunicado, divulgado esta terça-feira.

O projeto Solara terá a capacidade para produzir 218,8 Megawatts de energia limpa, o suficiente para fornecer eletricidade a cerca de 100 mil casas, isto é, “o suficiente para fornecer energia a uma cidade do tamanho do Porto”, lê-se na nota, que também dá conta que o projeto “será o maior projeto de energia solar em Portugal”.

Embora o preço da operação não tenha sido divulgado, o contrato terá a duração de 20 anos, com um preço fixo.

A execução do projeto está planeada para o verão de 2019, mas os trabalhos de construção já começaram, estando a trabalhar 1.500 pessoas no local. Segundo o comunicado, o projeto Solara será importante para área de Vaqueiros devido ao decréscimo da população e porque trará um benefício económico para o local.

A aquisição do projeto Solara é o segundo investimento da Allianz em energia limpa com selo português, este ano, depois de ter adquirido a central de energia “Ourika”, situada em Ourique, em outubro. A Allianz já investiu em cerca de nove centrais solares e em 83 parques éolicos que, no conjunto, têm capacidade para fornecer energia limpa a mais de um milhão de casas. Os investimentos situam-se na Áustria, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Suécia, Portugal e nos Estados Unidos.

A Allianz Capital Partners, que gere ativos no valor de cerca de 26 mil milhões de euros, integra o segmento de negócios de investimentos em equity alternativos, da Allianz Group, detido pela Allianz Global Investors.