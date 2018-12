Alojamento e microempresas representaram 3% do volume de negócios em 2017

No ano de 2017 o setor do alojamento, restauração e similares representaram 3% do volume de negócios (12 mil milhões de euros), segundo uma nota divulgada pelo Banco de Portugal (BdP) esta sexta-feira.

Além disso este setor representavam 10% das empresas em Portugal (42 mil empresas) e 9% das pessoas ao serviço (255 mil pessoas). O número de empresas em atividade no setor aumentou 3,5% face a 2016, um crescimento superior ao registado para o total das empresas (1,7%).

Entre 2016 e 2017, o peso do setor no total das empresas aumentou 0,2 pontos percentuais, tendo em conta o número de empresas, o volume de negócios e o número de pessoas ao serviço. No último ano foram criadas 1,4 empresas neste setor por cada uma que encerrou atividade. Este valor foi superior ao observado para o total das empresas (rácio natalidade/mortalidade de 1,3 em 2017).

O crescimento do número de empresas em atividade neste setor deveu-se ao aumento do número de microempresas (rácio natalidade/mortalidade de 1,4 em 2017) e de empresas ligadas ao alojamento (rácio natalidade/mortalidade de 4,2, que compara com 1,1 na restauração e similares).

Ao nível de regiões a área metropolitana de Lisboa representava 45% do volume de negócios do setor, seguida pelas regiões do Norte e Algarve, com 20% e 13%, respetivamente. O Algarve e a Madeira foram as regiões onde o setor assumiu mais importância, ao representar 20% e 11%, respetivamente, do volume de negócios das empresas aí localizadas.