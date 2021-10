Altice confirma reunião com Autoridade para as Condições do Trabalho a 18 de outubro

A direção dos recursos humanos da Altice decidiu avançar com aquela que será a primeira reunião de negociação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Sobre os temas a discutir, para além do despedimento coletivo, estará a hipótese de negociar um aumento salarial global com efeitos ao ano de 2022, afirma o Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal (STPT).

“Depois da insistência do STPT e de outros sindicatos que compõem a designada ‘Frente Sindical’, a direção dos recursos humanos marcou para o próximo dia 18 de outubro a primeira reunião de negociação”, confirma em comunicado o sindicato.

Para além do aumento salarial para todos os salários, onde os sindicatos pretendem garantir um salário mínimo de 850 euros, também se apresenta “acréscimos salariais de forma decrescente e desfasada entre os 60 e 40 euros conforme o valor salarial base seja mais alto ou mais baixo”, adianta o STPT.

O sindicato espera ainda “um maior âmbito de abrangência do ACT e outras empresas do grupo que não tem qualquer instrumento de contratação colectiva, como é o caso da Intelcia, melhoria dos princípios da avaliação de desempenho das progressões e promoções e negociar uma tabela de remunerações mínima, cujos valores sejam mais adequados às competências dos trabalhadores no desempenho das suas funções”.

O STPT refere ainda que “a abertura da negociação proposta pela Comissão Executiva não interfere com as ações judiciais patrocinadas pelos sindicatos dos trabalhadores que decidiram impugnar o despedimento coletivo levado a efeito pelos responsáveis pela gestão”.