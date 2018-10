Altice defende que é o único operador capaz para gerir SIRESP

“(…) A Altice Portugal reitera que é o único operador do país com capacidade para projetar este tipo de sistema [o SIRESP], por razões de ordem tecnológica e operacional, de onde resulta a completa satisfação e total cumprimento da qualidade de serviço prestados”, defende a empresa de telecomunicações num comunicado de comentário ao Conselho de Ministros de ontem, dia 25 de outubro, que se dedicou ao tema dos incêndios e dos meios de combate e prevenção aos mesmos.

Segundo o mesmo comunicado, “na verdade, ao longo dos últimos seis meses, foi unânime que esta rede se traduziu numa clara mais valia para o teatro de operações das diferentes ocorrências registadas.”

Recorde-se que a partir de 1 de agosto passado, a Altice passou a controlar o SIRESP – Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência, S. A., a PPP – Parceria Público-Privada que é a operadora da Rede Nacional de Emergência e Segurança.

Desde essa data, o Estado que inicialmente se pensava ir controlar o SIRESP, passou a deter apenas 33% do respetivo capital social.

“A Altice Portugal não pode deixar de se associar a todo o país na satisfação com a redução da área ardida este ano de 2018”, sublinha a operadora no referido comunicado.

O mesmo documento acrescenta que “ao longo do último ano, a Altice Portugal tem trabalhado com as entidades com assento no Comando Nacional da ANPC [Autoridade Nacional de Proteção Civil] numa cooperação estratégica para estarmos melhor preparados para que o verão de 2018 não se traduzisse na tragédia do ano anterior”.

“Foram várias as operações e a implementação de vários projetos que dotaram as entidades de meios mais capazes para emergência, socorro e combate aos incêndios ou outras catástrofes. Também ao longo dos últimos meses estivemos lado a lado com autarcas de todo o país, com Juntas e Uniões de Freguesias, com Bombeiros Voluntários e Profissionais, ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas], e demais entidades que foram cruciais na prevenção e determinantes no combate”, destaca a Altice.

A operadora de telecomunicações assinala que “estas são também entidades chave para por em marcha projetos, que o Governo Português reconheceu como fundamentais no Conselho de Ministros desta quinta-feira, como o da implementação de rede móvel no Parque Nacional da Peneda-Gerês”.

Sobre esta iniciativa, a operadora de telecomunicações considera que é “um projeto-piloto que avançou graças à disponibilidade da Altice Portugal na elaboração de todo o projeto e que dotou de cobertura móvel a totalidade dos 70 mil hectares do Parque”.

“Assim, houve menos ignições, menos incêndios e reduziu-se para metade a área ardida tendo sido identificadas todas as ‘zonas sombra’ da rede móvel no Parque Nacional da Peneda-Gerês”, garante a empresa.

Segundo a altice, “os resultados deste ano já refletem também a implementação das redundâncias da Rede SIRESP, um projeto implementado pela Altice Portugal que compreende a Rede de Transmissão via Satélite e de Redundância de Energias, que contempla mais de 450 Estações Base no Continente”.

“De há alguns anos a esta parte, várias entidades, entre as quais a Altice Portugal, tinham vindo a reiterar a necessidade de investimentos adicionais em soluções de redundância, agora levadas a cabo. Aliás, durante anos, a Altice Portugal investiu em meios técnicos e humanos no desenho das mesmas, nomeadamente através de tecnologia Satélite, de forma proativa e sem qualquer custo para o Estado Português”, alerta a operadora de telecomunicações.