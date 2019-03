Altice investe cerca de 10 milhões para cobrir 85% da região Oeste com fibra ótica

“Dentro de nove meses a um ano vamos ter toda esta região coberta em cerca de 85% da população com serviço de fibra ótica”, afirmou o presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, à agência Lusa.

Com este investimento em curso em infraestruturas de fibra ótica, a região Oeste vai passar a ter a mesma cobertura do que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Para o presidente executivo da Altice Portugal, a expansão da fibra ótica “é um caminho essencial para desenvolver o país, reduzir as assimetrias regionais, garantir igualdade de oportunidade a todos e garantir a democratização do acesso às tecnologias”.

“Para os cidadãos, vai ser extremamente importante, porque muitos dos eventos passam pela utilização da Internet e é importante que as pessoas não se sintam isoladas e se sintam incluídas”, disse o presidente da OesteCim, Pedro Folgado.

A Altice Portugal e a OesteCim estabeleceram uma outra parceria para o desenvolvimento de um projeto-piloto de digitalização do processo educativo através da desmaterialização dos manuais escolares, dirigido às escolas da região.

Aos autarcas, foram oferecidos ‘tablets’ dotados de tecnologias que permitem aos alunos terem acesso a uma aula digital.

Na região, a empresa estabelece também hoje uma parceria com a Federação das Associações Empresariais da Região Oeste, indo ao encontro das necessidades das empresas e disponibilizando-lhes serviços que vão ao encontro da sua transformação digital.

“O objetivo é ter o nosso centro de investigação e desenvolvimento tecnológico Altice Labs a colaborar com as empresas para dotá-las de meios para desenvolver tecnologia, meios de apoio ao desenvolvimento das empresas”, explicou Alexandre Fonseca.

A Altice Portugal desafiou ainda os estudantes da Escola Superior de Artes e Design de Caldas da Rainha, a par de outros ‘designers’ nacionais, a desenvolverem ‘design’ para uma das edições limitadas de um ‘router’ em cortiça, desenvolvido em conjunto com a Corticeira Amorim, com o intuito de estimular a inovação.

A OesteCim integra os municípios de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Óbidos, Nazaré, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras.