Altice Labs vai apoiar iniciativa Algarve Tech Hub

A Altice Portugal vai integrar os Altice Labs na iniciativa Algarve Tech Hub, que tem como objetivo ser uma referência na área das tecnologias de informação e comunicação, de modo a conseguir reter talento na região, disse ao Jornal Económico o presidente executivo da operadora de telecomunicações.

Alexandra Fonseca afirma que, no âmbito da Universidade do Algarve, é formada, todos os anos, “mão-de-obra especializada que acaba por procurar oportunidades fora da região”, mas que acredita que “o Algarve Tech Hub tem a capacidade de reter este talento e atrair outro de fora”. “A Altice Portugal vai apoiar o projeto Algarve Tech Hub através, em primeiro lugar, dos Altice Labs, que terão um papel central”, explicou.

O comité executivo da Altice Portugal vai estar esta quarta-feira, 3 de outubro, e também quinta-feira, no Algarve, para, entre outras iniciativas, assinar, em Faro, um protocolo de colaboração com a Universidade do Algarve, para “promover a captação e retenção de talento na região, bem como no desenvolvimento de projetos académicos de interesse público ou de negócio que dinamizem a economia regional”.

Em Olhão, será assinado outro protocolo, “no âmbito da descentralização da Altice Labs para o Algarve, dinamizando o contexto de inovação, desenvolvimento tecnológico e promoção do investimento privado no concelho e na região”.

“O trabalho da Altice Labs com o município de Olhão e restantes entidades já decorre há mais de um ano. A descentralização da Altice Labs foi uma ideia que partiu da Altice Portugal há já dois anos, mas temos de reconhecer o papel determinante da AMAL e a CCDR do Algarve para que este projeto viesse a ser uma realidade. Olhão foi o local escolhido por estas duas entidades e pela Altice Portugal e Olhão será central no panorama de inovação na região”, diz Alexandre Fonseca ao Jornal Económico.