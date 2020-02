Altran faz parceria com KNIME para desenvolver inteligência artificial

A Altran, por forma a acelerar a adoção das práticas de Inteligência Artificial (IA) pela indústria, anunciou o estabelecimento de uma parceria com a KNIME.

A parceria anunciada combina a experiência que a Altran possui no domínio da IA, alavancado na Tessela – WCC (World Class Center), com a solução de automação para Machine Learning (AutoML) da KNIME.

De acordo com Hélder Pinheiro, responsável da Altran da área de IA para Telco, “a parceria com a KNIME permite-nos o acesso a uma solução diferenciadora e integrada na implementação de projetos de IA e Machine Learning, que exploram o potencial dos dados para uma disrução inovadora na forma de gerir, operar e desenvolver o negócio.

Paul Treichler, responsável da KNIME, afirmou que “estamos extremamente satisfeitos com a possibilidade de poder fazer parte das soluções da Altran a nível global. Os conhecimentos da Altran no domínio da IA e ML, aliados ao nosso framework aberto, resultarão em propostas sólidas e diferenciadoras, com vantagens significativas para os clientes”.