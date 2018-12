Ameaças de malware aumentam mais de 40% em 2018

Em 2018, as ameaças de ransomware e de backdoor detetadas representaram entre 3,5% e 3,7% de todos os ficheiros maliciosos capturados nos primeiros dez meses do ano. Estes resultados registam um aumento de 43% na categoria de ransomware e 44% na de backdoors, em comparação com o período anterior.

A Kaspersky Lab refere que o número e a variedade destes novos ficheiros maliciosos, que foram detectados diariamente, revelaram-se um forte indicador dos interesses dos hackers envolvidos na criação e distribuição de malware. Para maior protecção, a empresa recomenda a estar sempre atento e não abrir ficheiros suspeitos ou anexos recebidos de fontes desconhecidas, não clicar em anúncios online que pareçam suspeitos, criar palavras-passe fortes e alterá-las regularmente, e utilizar uma solução de segurança forte e apropriada ao tipo de sistema e dispositivo.