Americana Carlyle vai comprar até 40% da Cepsa

A norte-americana Carlyle e um conjunto de fundos associados vão adquirir entre 30% a 40% da Cepsa ao fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos Mubadala Investment Company. Em comunicado enviado esta segunda-feira, a holding estatal de Abu Dhabi refere que se mantem como acionista maioritário da petrolífera e que a operação – ainda sujeita a aprovação dos reguladores – irá valorizar a multinacional espanhola em 12 mil milhões de dólares (aproximadamente 11 mil milhões de euros).

De acordo com o vendedor, que detém 3,15% da elétrica portuguesa EDP, a operação deverá estar concluída ainda no final de 2019 e pressupõe supõe o fim de um processo de dual-track feito pela Mubadala para atrair novos parceiros. Tendo em conta as percentagens do capital social da Compañía Española de Petróleos [Cepsa] envolvidas, a transação vale entre 3,6 mil milhões de dólares e 4,8 mil milhões de dólares (cerca de 3,2 mil milhões de euros e 4,3 mi milhões de euros).

“Temos o prazer de ter chegado a um acordo com o Carlyle e de o tê-lo connosco como acionista da Cepsa. É um investidor estabelecido, respeitado e experiente, com ativos significativos sob gestão no setor de energia global”, disse Musabbeh Al Kaabi, CEO da Petroleum & Petrochemicals da Mubadala. O porta-voz da empresa dos Emirados Árabes Unidos garante que o negócio “representa um marco importante na história de 90 anos da Cepsa”.

No final do ano passado, o grupo de private equity Carlyle, em conjunto com a gestora de ativos nacional Explorer Investments anunciou um investimento imobiliário em Portugal: a aquisição do Penha Longa Hotel & Golf Resor, em Sintra. O valor do negócio não revelado, mas dadas as características do espaço – 194 quartos, spa, mais de três mil metros quadrados para conferências e reuniões e um dos melhores campos de golfe da Europa – deverá ter sido de alguns milhões.