Amundi adquire participação qualificada de 2,08% na EDP

A Amundi Asset Management comunicou à EDP que detém uma participação qualificada de 2,08% do capital social e dos direitos de voto da EDP.

A Amundi Asset Management é uma empresa francesa, de gestão de ativos.

O comunicado foi feito no site da CMVM. A EDP diz que patamar de 2% foi ultrapassado no dia 5 de Março de 2021.

A empresa liderada por Miguel Stilwell de Andrade tem como maiores acionistas a China Three Gorges com 19,03%; a Oppidum Capital, S.L. com 7,20% e a BlackRock com 5,06%.

Depois surgem a Norges Bank com 2,95%; o fundo Alliance Bernstein com 2,68% e a Sonatrach com 2,19%. O Qatar Investment Authority tem 2,09%.