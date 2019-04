ANA prevê interrupção de combustível no aeroporto de Lisboa a partir do meio dia

O Sindicato dos Quadros da banca decidiu afetar 40% dos resultados líquidos, que em 2018 foram de 2,2 milhões, para a criação de Reserva de Garantia de Benefícios futuros do SAMS Quadros. Paulo Marcos explica que pretende-se com esta medida assegurar os mecanismos estatutários, para que esta reserva de estabilização de Benefícios futuros possa ser independente da gestão do momento.