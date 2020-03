Anacom: CTT e MEO lideraram reclamações em 2019

Os CTT foram o prestador de serviço postal mais reclamado em 2019 registando 83% de um total de 28 mil reclamações. Estes números representam um aumento de 12% para as 23 mil reclamações, em comparação com o período homólogo, de acordo com os dados divulgados pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), esta segunda-feira, 2 de março, liderada por João Cadete de Matos.

O segundo prestador mais reclamado foi a DPD, responsável por 11% das reclamações totais, tendo registado um aumento de 55% face ao período homólogo. Os restantes operadores representam 4% das reclamações.

Os atrasos nas entregas foram o serviço mais reclamado e aquele que mais aumentou em proporção no setor postal, passando ose 28% para 32% do total de reclamações. O segundo assunto que registou mais queixas foi a entrega de objetos postais no domicilio (27%), concretamente a falta de tentativa de entrega; seguido do atendimento ao cliente (23%); do tratamento de reclamações (18%); e do extravio de objetos postais (12%).

No entanto, foi registada uma diminuição no número de reclamações no que ao atendimento diz respeito, passando para 23% do tal, o equivalente a menos três pontos do que o verificado no período homólogo.

Nas operadoras eletrónicas a MEO foi o prestador mais reclamado (36%), seguido pela NOS (32%), Vodafone (28%) e da NOWO/ONI (4%).

No entanto, a MEO foi a única operadora que registou uma quebra no volume de reclamações (-21%) para 26 mil reclamações. Já a Vodafone viu as reclamações subirem 34% (para 19,9 mil), seguindo-se a Nowo/ONI com um aumento de 18% (para 2,7 mil) e a NOS com um crescimento de 4% (para 23 mil). O assunto mais reclamado neste setor foi a faturação de serviços (29%), seguida da contratação de serviços (25%).

Em conjunto, os serviços de comunicação postal e eletrónica verificaram cerca de 100,6 mil reclamações em 2019, o que representou uma subida de 4% face ao ano anterior. Este crescimento deveu-se ao aumento de 18% do volume de reclamações sobre os serviços postais (28 mil), enquanto as reclamações sobre comunicações eletrónicas diminuíram 1% (situando-se em 71,8 mil).