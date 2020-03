André de Sousa Vieira é o novo sócio da Morais Leitão

A sociedade de advogados Morais Leitão anunciou esta terça-feira o reforço da sua equipa com a integração de um novo sócio no departamento de Bancário e Financeiro e no comité internacional do escritório: André de Sousa Vieira

O advogado, doutorado em Direito Financeiro Internacional, iniciou a carreira nesta área na cidade espanhola de Barcelona, pelo que está inscrito na ordem profissional no país vizinho – e ainda na portuguesa e na de Inglaterra e País de Gales, tendo em conta que integrou (entre 2011 e 2020) a Clifford Chance LLP em Londres.

Enquanto associado sénior, André de Sousa Vieira foi membro do Worldwide Projects Group e do Africa Group. O jurista que chegou em fevereiro à Morais Leitão tem-se dedicado, na última década, aos mercados lusófonos, e assessorado juridicamente projetos de financiamento internacionais ao setor energético, de recursos naturais e de infraestruturas, tendo representado mutuantes (DFIs, ECAs e bancos comerciais), “sponsors” e governos.

“O perfil do André corresponde exatamente ao momento que estamos a viver como Sociedade, firmando uma estratégia com dois vetores essenciais; por um lado, crescemos no mercado lusófono, com uma progressiva sofisticação no tipo de trabalho desenvolvido através do envolvimento em grandes projetos; por outro lado, viramo-nos definitivamente para aquele que também é o nosso mercado natural, a Europa, reforçando laços tradicionais e acompanhando o relevante investimento que hoje, felizmente, é feito em Portugal”, explica Nuno Galvão Teles, managing partner.