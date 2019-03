André Ventura lança coligação para as eleições europeias

A Coligação Chega, encabeçada por André Ventura e que junta quatro partidos que se apresentam como um “bloco de direita”, vai ser lançada nesta quinta-feira em Lisboa. Além do Chega, a lista terá elementos do Partido Popular Monárquico (PPM), do Democracia 21 e do Partido Cidadania e Democracia Cristã.

“Independentemente da aprovação ou não do partido político Chega por parte do Tribunal Constitucional, André Ventura encabeçará a ‘Coligação Chega’ ao Parlaemento Europeu”, lê-se no anúncio da conferência de imprensa, na qual também estarão presentes Gonçalo da Câmara Pereira, presidente do PPM, Sofia Afonso Ferreira, presidente do Democracia 21, e Manuel Matias, presidente do Partido Cidadania e Democracia Cristã.

Tanto o Chega como o Democracia 21 ainda se encontram em fase de constituição enquanto partidos, mas os seus integrantes consideram que “pela primeira vez, a direita anti-sistema estará unida num novo projeto político que visa a eleição de deputados ao Parlamento Europeu”.

O professor universitário e comentador televisivo André Ventura foi o candidato do PSD à Câmara de Loures nas últimas eleições autárquicas, tendo abandonado o partido em desacordo com a liderança de Rui Rio. Anunciou a intenção de criar um novo partido, a que chamou Chega, com propostas como prisão perpétua para homicidas e violadores, a castração química para pedófilos e a introdução do crime de enriquecimento ilícito.