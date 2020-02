Anfitriões do Airbnb já contribuíram com mais de 20 milhões para a receita da taxa turística em Portugal

O valor arrecadado com a cobrança da taxa turística em Lisboa pelos anfitriões do Airbnb em Portugal ultrapassa os 26 milhões de euros desde 2016. Só no ano passado os cidadãos com casas nesta plataforma nas cidades de Lisboa e Porto contribuíram com 14,3 milhões de euros para a receita deste imposto.

A cobrança e entrega da taxa turística advieram de acordos celebrados entre a plataforma de alojamento local (AL) e as Câmaras Municipais de Lisboa (em 2016) e do Porto (em 2018). O montante extra é cobrado pelos anfitriões aos turistas/viajantes que ficam temporariamente hospedados nas suas casas (reservando através do website ou aplicação da Airbnb).

“A Airbnb distribui os benefícios para as famílias e comunidades locais. Ao mesmo tempo, torna mais fácil para os anfitriões pagarem a sua justa parte de taxas e contribuir financeiramente para a sua cidade. Estamos empenhados em facilitar (e não complicar) o cumprimento da lei, e continuaremos a trabalhar conjuntamente com as autoridades e legisladores em regras de bom senso”, afirma Carlos Lascorz, gestor de Marketing da Airbnb para a Península Ibérica.

2016 2017 2018 2o19 Total Lisboa 1,7 milhões de euros 3,8 milhões de euros 4,5 milhões de euros 10 milhões de euros 20 milhões de euros Porto ——- —— 2,5 milhões de euros 4,3 milhões de euros 6,8 milhões de euros Total 1,7 milhões de euros 3,8 milhões de euros 7 milhões de euros 14,3 milhões de euros 26,8 milhões de euros

Fonte: Airbnb

A britânica GuestReady, que gere mais de 200 propriedades em Portugal, fez as contas e concluiu que a Web Summit, a Meia Maratona de Lisboa e o NOS Alive foram os três períodos mais rentáveis para o AL em Airbnb na capital portuguesa. Segundo uma análise da gestora de imóveis para arrendamento de curta-duração, os eventos de tecnologia, desporto e cultura têm ganho destaque entre as motivações daqueles que se fixam, temporariamente, em Lisboa.

Na altura da cimeira tecnológica, o RevPar (rendimento por unidade de AL disponível) foi de 73 euros por dia, o número médio de noites reservadas foram cinco e, em média, as reservas foram realizadas com 39 dias de antecedência. Ou seja, permite aos anfitriões ganharem mais 62% durante esta semana do início de novembro em comparação com outra semana qualquer desse mês.