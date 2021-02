ANI cria portal para incentivar a inovação colaborativa em Portugal

A Agência Nacional de Inovação (ANI) lançou o Portal da Inovação , um agregador de informação sobre inovação, onde entidades de investigação científica e tecnológica, empresas e investigadores poderão encontrar informação e potenciais parceiros para os seus projetos.

Com uma «lógica one-stop-shop», o grande objetivo da iniciativa é «incentivar a inovação colaborativa em Portugal», explica a ANI, em comunicado. O Portal da Inovação funciona como motor de busca do SNI onde é possível encontrar informação sobre os atores do sistema; pesquisar competências dos investigadores, entidades que trabalham com tecnologias específicas, encontrar parceiros de negócio, procurar e oferecer tecnologia, entre muitas outras funcionalidades.

Segundo a agência, esta é uma «ferramenta essencial para manter a aceleração da inovação colaborativa em Portugal, país que tem apresentado taxas de crescimento de incorporação de I&D na economia superiores à média europeia». O European Innovation Scoreboard 2020 posiciona o País em 12º lugar entre os 27 Estados-Membros.

O Portal terá uma área dedicada a cada subscritor, onde é possível gerir a informação de interesse de acordo com as suas necessidades e três separadores para classificar a informação. Na opção ‘Investigadores’, os utilizadores terão acesso a uma base de dados de 40 mil investigadores e respetivas linhas de investigação e competências. A lista é feita «com base nos registos geridos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia».

No separador ‘Entidades de Inovação e I&D’, será possível ter um «mapeamento» das 1235 entidades que fazem inovação e I&D distribuídas pelo país, respetiva caracterização e categoria, entre elas estão «Investigação e Ensino Superior, Redes Colaborativas e Intermediação Tecnológica, Empreendedorismo, Financiamento à Inovação, Empresas e Outras Entidades».

Já na área ‘Oferta e Procura de Tecnologias’ poderão ser encontradas soluções para problemas tecnológicos, sendo possível identificar parceiros e oportunidades de negócio. Atualmente, a base de dados é composta por «5184 registos entre tecnologias» e tem ligação à rede europeia Enterprise Europe Network. O portal conta ainda com uma «montra tecnológica com mais de 100 projectos nacionais», realça a ANI.