Ano novo, vida nova? Dicas para melhorar a sua saúde financeira

O arranque do ano é uma boa altura para organizar as finanças pessoais. Se quer ter uma vida mais folgada financeiramente (uma das resoluções mais comuns no inicio de um novo ano), não basta esperar por um aumento ou pelo euromilhões. Tem de fazer um esforço para concretizar esta ambição numa realidade.

Comece por fazer um planeamento. Para isso, deve registar tudo o que gasta diariamente. Desde a prestação da casa ao café. Com este exercício conseguirá chegar ao fim do mês e fazer rapidamente uma soma de todas as suas despesas mensais. E não se esqueça de incluir a parte destinada à poupança.

“O ideal seriam 10% do rendimento, no entanto esta avaliação terá que ser feita caso a caso”, diz a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO), sublinhando que as famílias devem ter constituído um fundo de emergência (pelo, menos, 5 a 6 vezes o rendimento mensal da família) para acautelar o impacto financeiro de alguma situação imprevista, tal como o desemprego, um acidente, doença ou despesa inesperada.

Feito o orçamento mensal, o próximo passo será perceber como pode poupar nas despesas fixas: renda da casa, custos com eletricidade, água, telecomunicações, combustível ou transportes públicos, entre outros. Reavalie rigorosamente os produtos e serviços com os quais perde parte do seu vencimento todos os meses e faça escolhas tendo em conta as melhores ofertas e preços. O Jornal Económico reuniu algumas dicas de poupança e deixa aqui algumas sugestões para várias categorias do seu orçamento.

Eletricidade: Adira à tarifa bi-horária, transferindo alguns consumos (por exemplo: máquinas de lavar loiça e roupa) para o período noturno e fim de semana; Substitua as lâmpadas incandescentes por modelos economizadores da classe A (por lâmpada, pode poupar até 10 euros por ano); Não deixe os aparelhos em modo de espera. segundo a Comissão Europeia, este consumo corresponde a 10% da fatura elétrica doméstica; Retire da tomada os carregadores de aparelhos quando a bateria estiver cheia; Prefira os equipamentos elétricos das classes A, A+ e A++; Se possível, seque a roupa no exterior e passe-a enquanto estiver um pouco húmida, pois assim também poupa ao engomar.

Água: Feche a torneira enquanto lava os dentes ou faz a barba. São menos cerca de 10 litros de água todas as manhãs; A opção por modelos de autoclismo, das classes A, de dupla descarga evita o desperdício de 20 a 25 litros de água diários, por pessoa; Prefira duches a banhos de imersão; Instale torneiras e chuveiros economizadores ou acessórios para reduzir o débito (na sua maioria classificados na categoria A): ao misturarem ar e água, mantém a sensação de pressão e de conforto. Permitem poupar 50% nos consumos de água e energia.

Gás: Ao cozinhar os alimentos opte por cortar os ingredientes em pequenos pedaços. Quanto mais pequenos forem, mais depressa será o processo de cozedura; Se puder, cozinhe com a panela de pressão: necessita menos gás para aquecer e cozinha os alimentos muito rapidamente; Tenha o cuidado de não encher as panelas com água em excesso: vai demorar muito mais tempo a ferver, gastando muito mais gás; Sempre que possível tape os tachos e as panelas durante a confeção dos alimentos. Desta forma, evitará o desperdício de energia. Exatamente pela mesma razão deverá escolher o bico do fogão adequado ao tamanho da panela.

Telecomunicações: Contacte todas as operadoras com serviços na sua zona de residência e analise os preços. Escolha em função dos canais pretendidos e da utilização que faz dos serviços; Se lhe propuserem promoções, estude todas as condições, para se certificar de que são vantajosas. Por vezes, o desconto na mensalidade é de apenas um ou dois meses e um valor que parece atrativo revela-se superior ao de outra operadora; Pergunte se há um contrato de fidelização e qual a duração; Se anunciarem tráfego ilimitado, questione se aplicam alguma política de utilização e como controlar o tráfego.

Combustível: Antes de sair de casa para abastecer, escolha o posto de combustível mais económico perto de si. Consulte o site da Direcção Geral da Energia e Geologia (http://www.precoscombustiveis.dgeg.pt/) e poupe centenas de euros por ano; Respeite as indicações do fabricante para a manutenção: problemas nos injetores, velas, pastilhas dos travões, óleo ou filtros podem aumentar o consumo em 50%; Verifique a pressão dos pneus com regularidade. Pressão inferior a 0,5 bar à recomendada aumenta o consumo entre 2% e 3%; Carregue a bagageira do carro quando necessário. Se estiver cheia, o consumo aumenta até 40%; Limite o uso do ar condicionado e poupe até 30% no combustível.

Medicamentos: Peça ao seu médico para prescrever medicamentos genéricos em vez de medicamentos de marca. Os genéricos (medicamento com a mesma substância ativa, na mesma dose e igual forma farmacêutica de um fármaco de marca) são mais baratos entre 20 e 35%; Compare preços: O Infarmed disponibiliza uma aplicação para telemóvel gratuita que permite aos utentes poupar em medicamentos. Entre outras funcionalidades, a app “Poupe na Receita” dá acesso aos preços dos medicamentos para que possa escolher os mais baratos. Pode fazer a pesquisa antes de ir à farmácia ou no momento da compra, ao fazer leitura do código de barras.

Supermercado: Em casa faça uma lista do que necessita para comprar o indispensável e não se esqueça de levar os sacos (incluindo os isotérmicos); Seja crítico com as promoções e os descontos. Consulte os folhetos promocionais e verifique se o preço compensa, se precisa do produto e o valor registado na caixa corresponde ao anunciado; Evite levar crianças. Em certas lojas, os produtos para os mais pequenos estão ao nível dos olhos, podem, por isso, tentar influenciar a compra de artigos mais atrativos que nem sempre são a melhor opção; Não vá com fome. A tentação de levar alimentos que parecem apetitosos, mas que, de outro modo, não compraria é maior.

Educação: Reserve um dia de férias para uma reunião familiar e com os seus filhos tendo em vista planear o que precisa, fazer umas arrumações e ver o que poderá aproveitar para o próximo ano ou o que poderá ser reaproveitado e reciclado. Faça uma lista de compras e compare preços, antes de adquirir o que necessita; Durante o verão há várias editoras que oferecem promoções para reservas dos livros escolares e para quem fizer compras online. As poupanças podem chegar ao 20%; Não se esqueça que as despesas de educação podem ser abatidas no IRS, para o que deverá pedir fatura em nome dos seus filhos ou dos pais.

Impostos: Quer poupar no IRS? Peça fatura com o número de contribuinte. O Orçamento de Estado contempla uma rúbrica de despesas gerais familiares em que possibilita a dedução de 35% das despesas com a aquisição de todos os bens e serviços que sejam comunicados às Finanças, permitindo que cada contribuinte abata ao IRS 250 euros. Também é possível ganhar dinheiro no seu IRS através da dedução de 15% do valor do IVA das faturas em serviços que são conhecidos como menos propensos a passar faturas (cabeleireiros, mecânica ou restauração).

Crédito à habitação: Os custos associados a um crédito dependem de dois fatores para além da taxa euribor. Esses custos são relativos ao spread e a todos os produtos e serviços contratados (ex. seguro de vida, saúde, cartões de crédito etc.). Se tem um ‘spread’ acima de 2% tente renegociar. Há uma grande probabilidade de conseguir opções mais baratas. Se para baixar o ‘spread’ o banco lhe propuser a subcrição de um produto faça bem as contas. Compare as propostas de outros bancos.

Cartões de crédito: Segundo o comparaja.pt, atualmente existem consumidores com cartões de crédito com taxas de juro acima dos 20%, um custo desnecessário e que pode ser resolvido através de um simples telefonema para a instituição financeira emissora do cartão de crédito, negociando a redução das taxas de juro para os valores atuais do mercado, que se situa entre os 10% e 14%; Tente pagar prestações o mais elevadas possível – sem, no entanto, pressionar demasiado a sua taxa de esforço – para reduzir ao máximo os custos com juros; Escolha cartões com a opção de cashback. Um cartão de crédito com esta vantagem possibilita que, no mês seguinte aos gastos efetuados com o cartão de crédito, se receba de volta uma percentagem desse montante.

Comissões bancárias: Para evitar as comissões bancárias associadas às contas à ordem existem as chamadas contas de serviços mínimos bancários, que são um tipo de conta à ordem que permite que o respetivo titular aceda a um conjunto de serviços bancários básicos a um custo mais reduzido do que o normal (não pode ultrapassar anualmente 1% do salário mínimo nacional); Existe ainda a possibilidade da instituição financeira isentar o cliente das comissões de gestão da conta à ordem no caso de domiciliar o ordenado ou se a sua conta estiver associada à de um familiar que já é cliente do banco; Evite fazer transferências no balcão do banco. Normalmente têm custos associados. Sempre que lhe for possível, escolha fazer estas operações através de uma caixa Multibanco, uma vez que este método continua a ser gratuito.

Férias: Se quer ir de férias mas não quer gastar muito dinheiro opte por férias em família ou entre amigos. Assim, poderá dividir os custos das viagens e do alojamento; Prefira alojamentos em apartamentos, em detrimento dos dispendiosos hotéis e efetue as suas refeições em casa; Equacione destinos menos turísticos e, consequentemente, mais económicos; Faça reservas pela internet e aproveite os descontos e as promoções de última hora.

Viagens: Planear as férias com tempo permite economizar muito dinheiro. Sabia que consegue poupar até 56% em média, se reservar voos com 73 dias de antecedência para destinos europeus, e uma média de 24%, se marcar voos para destinos no resto do mundo com 57 dias de antecedência? E se for flexível nas datas de partida também consegue voos mais baratos. Se sair à sexta-feira para a Europa, por exemplo, ou à quinta para o resto do mundo, consegue economizar dezenas de euros.