António Costa critica cânticos racistas contra Marega

O primeiro-ministro criticou os cânticos racistas dirigidos contra Moussa Marega por adeptos do Guimarães durante o jogo entre o Vitória e o FC Porto.

“Todos e quaisquer atos de racismo são crime e intoleráveis. Nenhum ser humano deve ser sujeito a esta humilhação. Ninguém pode ficar indiferente. Condeno todos e quaisquer atos de racismo, em quaisquer circunstâncias”, escreveu o primeiro-ministro nas redes sociais.

“Total solidariedade com Marega, que no campo provou ser não só um grande jogador, mas também um grande cidadão”, acrescentou António Costa.

Também o Presidente da República já mostrou a sua solidariedade para com Moussa Marega. “A Constituição da República Portuguesa é muito clara na condenação do racismo, assim como de outras formas de xenofobia e discriminação, e o povo português sabe, até por experiência histórica, que o caminho do racismo, da xenofobia, e da discriminação, além de representar a violação da dignidade da pessoa humana e dos seus direitos fundamentais, é um caminho dramático em termos de cultura, civilização e de paz social”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa, numa declaração à agência Lusa.