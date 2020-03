António Costa visita hospital de São João esta terça-feira

O primeiro-ministro António Costa vai visitar esta terça-feira o Centro Hospitalar Universitário de São João, avança o gabinete do chefe de Estado.

O segundo doente infetado com o novo coronavírus está internado no Hospital de São João, no Porto, e trata-se de um homem com 33 anos que atualmente apresenta um estado de saúde estável. O paciente registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e tem “link epidemiológico a Valência, Espanha”, segundo avançou a DGS esta segunda-feira, 2 de março.

De acordo com o Jornal de Notícias, este homem de 33 anos é residente na zona do Grande Porto e é trabalhador na área da construção civil em Espanha.

António Costa visitou ontem o Centro de Contacto do SNS 24, de forma a perceber o funcionamento do centro e a gestão de chamadas. “Quero felicitar o trabalho desenvolvido, todos os dias e 24 sobre 24 horas, pela SNS24 e agradecer a todos os profissionais o trabalho que têm vindo a prestar”, lê-se a rede social Twitter do primeiro-ministro.