António de Sousa, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2000 e 2004, passou no exame à idoneidade desencadeado pelo supervisor a antigos administradores do banco público que continuam ligados à banca e de outros que se queiram candidatar a novos cargos, revelou ao Jornal Económico fonte próxima ao processo. Antigo governador do Banco de Portugal (BdP) é um dos de sete ex-gestores da Caixa, atualmente em funções no setor financeiro, a que o supervisor estava a avaliar a idoneidade.

“Foi um caso em que se concluiu que não havia motivo para reavaliação de idoneidade”, avança a mesma fonte sobre a avaliação à idoneidade deste antigo presidente da Caixa e que é atualmente administrador na sociedade de capital de risco ECS, que comprou o empreendimento algarvio Vale do Lobo por 222 milhões, “financiado” pelo próprio banco.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor.