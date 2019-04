António Jaime Martins apresenta candidatura a bastonário dos advogados em maio

O presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados (OA) anunciou esta quarta-feira que vai apresentar formalmente a candidatura a bastonário no próximo mês de maio. António Jaime Martins quer liderar a instituição durante o triénio 2020-2022, tal como havia avançado, em entrevista ao Jornal Económico.

Prestes a completar o segundo mandato à frente do maior conselho regional do país, António Jaime Martins adiantou, em comunicado enviado às redações, que se vai apresentar a votos em novembro e com um programa focado “na dignificação da advocacia, na melhoria das condições de acesso ao direito e à justiça, na reforma e modernização da estrutura orgânica da Ordem e na sua aproximação aos advogados”.

O futuro candidato a bastonário da OA refere, na mesma nota de imprensa, que Jorge Bacelar Gouveia (presidente do Conselho Fiscal) e Paulo Graça (presidente do Conselho de Deontologia de Lisboa) integram também a sua candidatura. A lista inclui ainda figuras como António Ferreira de Cima, José Leiria, João Massano, Ana Sofia de Sá Pereira ou Cristina Seruca Salgado.