A Golden Wealth Management (GWM) está a comemorar 20 anos e o presidente executivo da gestora de ativos, António Nunes da Silva, refere em entrevista que, apesar das contas finais de 2019 ainda não estarem formalmente encerradas, as sociedades Golden Assets e Golden Broker “irão apresentar excelentes resultados, fruto do bom desempenho evidenciado ao longo de todo o ano, em que conseguimos um aumento do asset under management [ativos sob gestão ] no segmento de clientes particulares (pela captação de novos clientes e reforço da carteira de clientes atuais), e em que conseguimos entregar aos nossos clientes rentabilidades muito positivas em todos os perfis de risco”.

O CEO diz ainda que “a Golden Wealth Management, que engloba as atividades de duas sociedades (Golden Assets, focada na gestão de patrimónios, e Golden Broker especializada na corretagem) terminou o 2019 com um volume global de ativos sob acompanhamento (AuA) de 741 milhões de euros. “Para a GWM o conceito mais relevante é o de AuA porque engloba o serviço de Advising (consultoria para investimentos), bem como o serviço de gestão de carteiras”, explica, destacando “o ADN da empresa como entidade independente”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor