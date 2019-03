António Perez Metelo nomeado para o gabinete de Siza Vieira

O jornalista António Perez Metelo, aposentado desde 2015, quando saiu do “Diário de Notícias”, passou a ser adjunto de Pedro Siza Vieira, integrando o gabinete do ministro Adjunto e da Economia. O despacho de nomeação foi publicado nesta segunda-feira em Diário da República mas tem data de 15 de fevereiro e produz efeitos desde o início desse mês.

A dois meses do 70.º aniversário, Perez Metelo tem o o despacho de nomeação assinado por Pedro Siza Vieira enquadrado pelo Estatuto da Aposentação, que prevê o exercício de atividade profissional remunerada por reformados “quando haja lei especial que o permite ou quando, por razões de interesse público excecional, sejam autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Administração Pública”.

Também segundo o Estatuto da Aposentação, “no período que durar o exercício das funções públicas autorizadas”, quem estiver nessa situação aufere “a remuneração que está definida para as funções ou cargo que desempenhar ou para o trabalho prestado, mantendo o direito à respetiva pensão quando esta seja superior”.

Neste momento o portal do XXI Governo Constitucional ainda não tem informação acerca da nomeação. No entanto, em declarações ao Jornal Económico, António Perez Metelo confirmou que a remuneração que lhe seria devida enquanto adjunto do ministro é inferior à sua pensão, pelo que nada mais ficará a receber do que aquilo a que tinha direito mediante a carreira contributiva.

Para o também presidente da organização não governamental Helpo, que presta ajuda à instrução e nutrição de crianças de Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, o convite de Pedro Siza Vieira, a quem vai fazer assessoria estratégica e de comunicação, é encarado como um desafio até ao final da presente legislatura.

Não é a primeira vez que o jornalista exerce funções deste género, tendo sido porta-voz de Jorge Sampaio entre 1990 e 1992, quando o ex-Presidente da República presidia a Câmara de Lisboa. De igual modo, esteve no gabinete do Comissário para o Apoio à Transição em Timor-Leste, de 1999 a 2000, e foi conselheiro para a cooperação da Missão de Portugal em Díli, entre 2000 e 2002.

António Perez Metelo tem a carteira profissional de jornalista 219A e uma longa carreira, ligada ao jornalismo económico, na qual se destaca o seu contributo na fundação da TSF e da SIC, mas também as passagens pela RTP, TVI, “Expresso” e “Diário de Notícias”.