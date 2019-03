A Comissão de Orçamento e Finanças (COFMA), quer ouvir o presidente da Comissão de Acompanhamento da venda do Novo Banco ao fundo Lone Star, José Rodrigues de Jesus, bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, na próxima quarta-feira, 13 de março, às 9h00, revelou ao Jornal Económico a presidente da COFMA, Teresa Leal Coelho. Esta será a segunda audição depois do ministro das Finanças, Mário Centeno, ter sido ontem ouvido na COFMA.

Sobre o Novo Banco, será igualmente ouvido no Parlamento o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa – por proposta do PS. A COFMA ainda pretende convocar o presidente do Fundo de Resolução, Luís Máximo dos Santos, deixando para última a audição ao presidente do Novo Banco, António Ramalho.

Na audição sobre o Novo Banco, o ministro das Finanças, considerou que os resultados do banco gerido por António Ramalho “estão mascarados com uma resolução que se calhar foi falhada”, agora que o Novo Banco precisa de pedir ao Fundo de Resolução mais 1.149 milhões de euros, depois de ter apresentado prejuízos de 1.412 milhões de euros em 2018.

A situação do Novo Banco no sistema bancário e financeiro português é de grande relevo, atendendo ao potencial efeito sistémico que os seus problemas desencadeariam e ao papel tradicional no crédito às Pequenas e Médias Empresas.

