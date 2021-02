A erradicação do TCA nas rolhas de cortiça pode ser considerado o grande salto tecnológico que faltava à Corticeira Amorim para consolidar a sua posição de liderança nos sector dos vinhos, espumantes e bebidas espirituosas?

A performance sensorial de todas as nossas rolhas tem evoluído muito significativamente nos últimos dez, quinze anos. Daí o crescimento a que temos assistido da Corticeira Amorim e do sector em geral. Contudo, faltava na área das rolhas naturais aportar mais tecnologia para além do NDtech, reforçando a performance neste segmento de rolhas mais Premium e Super Premium. A tecnologia Naturity é isso mesmo: um avanço tecnológico adicional que reforça a consistência e a fiabilidade das rolhas neste segmento. Quanto às rolhas técnicas para os segmentos mais competitivos há muito que o problema estava ultrapassado. A tecnologia Xpür vem dotar a nossa rolha técnica de uma evolução tecnológica conhecida do mercado e valorizada por alguns clientes.

Quantos anos durou esta investigação da Corticeira Amorim e qual o investimento agregado aplicado nesta pesquisa?

Desde 2016 que a Corticeira Amorim trabalha em estreita parceria com a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova no desenvolvimento do conceito científico subjacente à tecnologia Naturity.

De que forma é que estas novas rolhas tecnológicas poderão e deverão reforçar as vendas Corticeira Amorim em 2021 e nos anos seguintes?

Acreditamos que com uma melhoria da performance destas gamas de rolhas podemos reforçar a nossa quota de mercado, assim que as condições de mercado estejam devidamente restabelecidas.

