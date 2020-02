A guerra no Aeroporto Humberto Delgado entre a companhia aérea “incumbente” – a TAP que tem aí a base do seu hub – e a concessionária dos aeroportos portugueses Vinci-ANA não beneficia a TAP quando o seu presidente executivo, Antonoaldo Neves, diz que “a Portela é um dos piores aeroportos do mundo”, porque os aviões podem chocar nose to nose, nem beneficia a ANA, quando a concessionária diz que as restantes companhias a aéreas não se queixaram com as alterações introduzidas durante a Fase 1 das obras nas pistas da Portela. No entanto, a ANA explicou ao Jornal Económico que já fez alterações para uma saída rápida da pista 03, opcional, que já é utilizada por várias companhias aéreas, que assim reduzem atrasos, diz a ANA.

“A saída rápida em construção oferece uma opção aos aviões de tipo A320 ou B737 para saírem mais rapidamente da pista 03, contribuindo para uma utilização mais eficiente da pista, reduzindo o tempo de circulação dos aviões, das emissões de CO2, e permitindo uma melhor absorção dos atrasos, sendo por todos estes motivos benéfico para todos”, refere a ANA. “Não é obrigatória e sendo uma opção vários operadores já manifestaram interesse em utilizá-la”, adianta a concessionária dos aeroportos.

