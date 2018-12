Anúncio da Fed pressiona Europa. PSI 20 não foge à regra, com CTT a liderar as perdas

O principal índice bolsista português, PSI 20, perde 1,01%, para 4.696,02 pontos, esta quinta-feira, em linha com as principais praças europeias que reagem negativamente ao anúncio da Reserva Federal dos EUA (Fed) que prevê mais duas subidas dos juros em 2019, após quatro subidas este ano.

Na quarta-feira, após o fecho dos mercados, Jerome Powell, presidente da Fed, desanimou os investidores que esperavam uma redução no ritmo de subida dos juros, quiçá uma pausa. A decisão prejudicou Wall Street e os mercados asiáticos. Hoje, a Europa não foi exceção

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX cai 0,83%, o britânico FTSE perde 0,21%, o francês CAC 40 tomba 1,26%, o holandês AEX recua 1,39%, o espanhol IBEX 35 desce 0,87% e o italiano FTSE MIB desvaloriza FTSE MIB 1,01%.

Jerome Powell também não se mostrou preocupado com a volatilidade dos mercados, o que contribui para a underperformance das praças europeias. “Não olhamos para nenhum mercado em particular”, disse.

As declarações de Powell também pressionaram o dólar: entre as divisas, o euro aprecia 0,84%, para 1,14 dólares.

Outro factor a desanimar os mercados reside no principal índice das commodities: o Brent, negociado em Londres e que é referência para Portugal, quebra 3,23%, para 55,39 dólares, e o WTI, negociado em Nova Iorque, tomba 3,22%, para 46,62 dólares.

Em Lisboa, a cotação do barril pressiona as ações da Galp Energia, numa sessão em os CTT lideram as perdas. A petrolífera portuguesa cai 1,68%, para 13,74 euros.

Já os CTT tombam 3,12%, para 3,04 euros, depois de ter sido noticiado que a operadora de distribuição postal deverá terminar o ano com popuanças de 14 milhões de euros, um terço do valor proposto até 2020. Nesse ano o impacto do plano no EBITDA atingirá 45 milhões de euros, embora a melhoria da rede das lojas CTT estejam aquém das expetativas.

As empresas cotadas Mota-Engil (-2,08%) e Navigator (-2,12%) lideram as perdas, logo atrás dos CTT.

Mas o destaque do meio da sessão é a cotação da EDP, após ter vendido 100% da EDP Small Hydro a uma empresa gerida pela Aquila Capital. A empresa liderada por António Mexia recua 0,52%, para 7,62 euros.

O negócio, cujo preço de transação corresponde a um enterprise value de 164 milhões de euros, já foi comunicado à CMVM.

A Small Hydro detém 7 centrais mini-hídricas e 100% do capital da Pebble Hydri-Consultoria, Investimentos e Seviços, Lda, que por sua vez, detém 14 centrais mini-hídricas

Em contraciclo, apenas BCP e Ibersol negoceiam em terreno positivo.

[Dados das 11h49]