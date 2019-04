Rogério Carapuça reeleito na liderança da APDC

As eleições dos órgãos sociais da APDC – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações para o novo triénio 2019/2021 realizaram-se no dia 28 de março, e a tomada de posse vai decorrer esta semana, a 4 de abril. Dando continuidade à estratégia desenvolvida nos dois últimos mandatos, Rogério Carapuça volta a ser o Presidente da Direção da APDC, que tem agora um total de 25 membros.

Também Pedro Norton vai iniciar o seu terceiro mandato como Presidente da Assembleia Geral, assim como o Primeiro Secretário, Eduardo dos Santos Pinto. Luís Andrade é o Segundo Secretário e António Beato Teixeira e Leonor Almeida os Vogais Suplentes. No Conselho Fiscal, António Robalo de Almeida mantém-se como Presidente, sendo Alberto Pimenta Vice-Presidente, Ana Gonçalves Pereira Secretária e Francisco Antunes e Nuno Caldeirinha Vogais Suplentes.

“A revolução digital está em curso e é imparável. Quer isto dizer que as nossas vidas, a forma como comunicamos, aprendemos, fazemos negócios, nos relacionamos com a sociedade e com os organismos públicos serão cada vez mais baseados nas TIC. Estas mudanças ocorrem a uma velocidade cada vez mais elevada, provocando uma disrupção em todos os setores de atividade. Perante esta realidade, faz todo o sentido para uma Associação como a APDC procurar antecipar como será o Futuro dos Negócios”, refere Rogério Carapuça.

Francisco Simão (CTT), João Zúquete (Altice) e Madalena Sutcliffe (Vodafone) mantêm-se como vice-presidentes, cargo para o qual entrou ainda Isabel Borgas (NOS). Na lista dos Vogais da Direção há também algumas estreias: Maria do Carmo Palma (Novabase), Pedro Faustino (Axians), Nuno Oliveira (Cisco), Vanda de Jesus (Microsoft) e Vicente Huertas (Indra).

Juntam-se a Carlos Leite (HPE), Célia Reis (Altran), Eduardo Fitas (Accenture), Francisco Maria Balsemão (Impresa), José Correia (HP), José Manuel Paraíso (IBM), Luís Miguel Silva (Ericsson), Marina Ramos (RTP), Nuno Santos (GfI), Olivia Mira (Media Capital), Ricardo Pires Silva (SAS) e Sérgio Lee (Deloitte). São ainda membros da Direção da APDC, por inerência aos cargos, os presidentes da secção Portugal Outsourcing, Manuel Maria Correia (DXC), da Secção Smart Cities Vladimiro Feliz (CEiiA) e da Secção Empreendedorismo Digital Pedro Rocha Vieira (Beta-i).