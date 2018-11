Apenas 10% dos manuais escolares são reutilizados pelas escolas

A reutilização dos manuais escolares disponibilizados pelo Ministério da Educação ainda é baixa, uma vez que, dos livros fornecidos no ano anterior no 1.º Ciclo, só 10% estão a ser reaproveitados este ano e um quarto das escolas não conseguiu reutilizar qualquer livro, noticiou esta segunda feira o ”Jornal de Notícias”.

Mas há boas noticias: 210 agrupamentos superaram a média nacional. Destes 210 estabelecimentos (quase um terço dos agrupamentos do país com escolas primárias), mais de 60% encontram-se nas regiões do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, sendo que a capital é que regista o valor mais elevado de reaproveitamento.

Segundo o jornal, 45 mil alunos do 1º ciclo têm pelo menos, um manual reutilizado. Este ano, o numero de manuais reutilizados subiu para 110 mil, sendo que, segundo o Governo, cada manual pode ser utilizado durante três anos.