Apenas nove bancos em Portugal não cobram manutenção de conta

Há apenas nove bancos em Portugal que não cobram comissões de manutenção das contas de depósito à ordem, segundo revelam os dados do novo comparador de comissões bancárias consultados pelo Jornal Económico. Entre os cinco maiores, a Caixa Geral de Depósitos é o mais barato.

A isenção de cobrança de comissões bancárias de manutenção de contas é especialmente relevante no negócio online.

Entre os nove bancos que não cobram este custo aos clientes, o ActivoBank, o Atlântico Europa, o BiG – Banco de Investimento Global, o Invest, o Best – Banco Electrónico de Serviço Total, BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa) são exclusivamente eletrónicos ou têm uma forte aposta neste segmento.

Entre os tradicionais, há ainda outras três instituições cujas comissões são zero: o banco CTT, o Finantia e a Caixa Económica do Porto. No entanto, nenhuma destas nove instituições está entre as maiores no país.

Entre os cinco maiores bancos a operarem em Portugal, a comissão mais baixa é cobrada pela Caixa Geral de Depósitos: 61,78 euros. Seguem-se o Novo Banco e o BPI, que cobram ambos 62,40 euros. No BCP, o valor sobe para 64,92 euros e, no Santander Totta, para 65,32 euros.

As mais caras chegam aos 124,80 euros e são cobradas tanto pela sucursal do Bank of China em Portugal como pelo Banco Português de Gestão (BPG). Segue-se ainda a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Bombarral, que cobra 104 euros. Estas três instituições são as únicas com comissões de distribuições de contas acima dos 100 euros.