Após reação entusiasta à eleição, mercados esperam pormenores de Bolsonaro

Jair Bolsonaro foi eleito, este domingo, o 38º presidente do Brasil e os mercados reagiram com agrado graças às propostas de privatizações e diminuição dos impostos inscritas no programa eleitoral do político. No entanto, a reação inicial passou a volatilidade com os investidores expectantes quanto à concretização dos planos.

“O programa económico de governo inclui privatizações e uma reforma fiscal e das pensões, pelo que o mais provável é que esta vitória tenha repercussões positivas na bolsa brasileira (Bovespa), tal e como já tinha acontecido na primeira volta”, explicaram os analistas do Bankinter, numa nota de research.

No entanto, a Bovespa fechou a sessão com uma perda de 2,24% para 83.796,7 pontos, após ter tocado máximos históricos no início do dia. As empresas públicas Petrobras e Eletrobras caíram 3,6% e 5,53%, respetivamente. No mercado cambial, o real brasileiro apreciou-se 0,07% para 0,2689 dólares.

A volatilidade estará relacionada com o momento de espera por mais detalhes dos planos do presidente eleito para a economia e para o governo de transição. Na primeira entrevista depois das eleições de Bolsonaro, o próximo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, garantiu que o programa do governo terá como grande objetivo controlar os gastos, incluindo através de privatizações, redução da máquina pública e reforma do sistema de pensões.

Os mercados parecem convictos que Bolsonaro apresenta a melhor hipótese de o Brasil aprovar uma reforma do sistema de pensões, que tem um peso significativo no défice orçamental do país, que disparou para 8% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado, de 3% em 2013.

Já o processo de privatização, poderá acontecer através do lançamento de ações na bolsa, através de um leilão de concessões públicas ou pela venda pura e simples de ativos. A expetativa do presidente é que o pacote resulte num encaixe de 2 biliões de reais (mais de 475 biliões de euros), que deverão ser reencaminhados para o pagamento da dívida pública.

“De facto, e desde junho, a Bovespa subiu cerca de 20%, e é muito provável que continue a recuperar nas próximas semanas, embora isto dependa da solidez do conteúdo da mensagem económica transmitida pelo PSL”, acrescentaram.

O candidato de extrema-direita obteve 55% dos votos, derrotando o esquerdista Fernando Haddad. A ascensão de Bolsonaro ao poder acontece após uma campanha plena de promessas para erradicar a corrupção no Brasil e conter uma crescente taxa de criminalidade. Por outro lado, Haddad competia com um legado de escândalos de corrupção dentro do próprio partido, o PT.

No entanto, a capacidade de Bolsonaro de liderar o Brasil tem sido questionada por muitos, em parte devido às posturas polémicas. Em 2011, afirmou à Playboy que preferia ter um filho morto do que gay e, mais tarde, que os imigrantes haitianos levavam doenças para o Brasil.