Apostador norte-americano ganha 877 milhões em lotaria

Um apostador norte-americano do estado da Carolina do Sul ganhou 877 milhões de dólares (cerca de 773,6 milhões de euros). O prémio foi o maior de sempre a ser pago nos Estados Unidos, pago unicamente em numerário e de uma só vez, a um único apostador.

O vencedor tinha a opção de receber o pagamento em prestações ao longo de 29 anos, mas optou por receber o pagamento na íntegra, de uma só vez.

Segundo a agência Reuters, no dia 23 de outubro de 2018, um apostador do estado da Carolina do Sul comprou um bilhete para a lotaria Mega Millions na loja de conveniência KC Mart em Simpsonville, na Carolina do Sul, depois de, num gesto de simpatia, ter deixado uma pessoa passar-lhe a frente para comprar um bilhete para a mesma lotaria.

Há um em 303 milhões de hipóteses de ganhara esta lotaria, cujo prémio máximo é de 1.537 milhões de dólares (1.355,74 milhões de euros).

O maior prémio de sempre, atribuído em janeiro de 2016, foi de 1.586 milhões de dólares, na lotaria Powerball.

A loja de conveniência KC Mart de Simpsonville recebeu 50 mil dólares por ter vendido o bilhete vencedor e o estado da Carolina do Sul vair receber 61 milhões de euros em impostos, pagos pelo vencedor.

O vencedor, que só agora foi reclamar o prémio, pediu para permanecer no anonimato.

Na Europa, o Euromilhões, cujo prémio máximo é de 190 milhões de euros, foi ganho por três vezes, segundo o site oficial da lotaria milionária europeia, uma das quais em Portugal, em outubro de 2014.