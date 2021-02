Apple poderá deixar de fabricar iPhone 12 mini devido às fracas vendas

Embora as vendas do iPhone 12 estejam em alta naquele que é o seu principal território, o mercado dos EUA, existe um modelo pelo qual as vendas estão aquém do esperado, as do iPhone 12 mini. Este modelo, que se diferencia pelo seu formato mais compacto mantendo as características e funcionalidades dos restantes modelos, só conseguiu conquistar 5% de todas as vendas da família iPhone 12 durante o mês de janeiro.

O problema é que este resultado está a ser refletido em praticamente todos os mercados onde a Apple tem presença, razão pelo qual a própria Apple tenha ajustado a produção, por forma a reforçar a produção dos modelos de maior dimensão, que têm registado uma procura cada vez maior. Existem, inclusive, rumores (não confirmados) que apontam para que a Apple suspenda a produção do iPhone 12 mini durante o segundo trimestre de 2021

Segundo um estudo realizado pela Counterpoint, a perda de interesse nos modelos mais compactos tem sido uma constante ao longo de cada trimestre nos últimos anos, o que a manter-se poderá impedir a Apple de lançar uma versão mini para o futuro iPhone 13. Apesar dos resultados do iPhone 12 mini, as vendas da família iPhone 12 estão mais fortes do que nunca, com as previsões a revelarem um aumento das vendas de 56% para o primeiro trimestre, face ao mesmo período em 2020.