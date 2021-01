Apple ultrapassa 100 mil milhões de receita trimestral pela primeira vez

A Apple ultrapassou os 100 mil milhões de dólares de receita trimestral pela primeira vez na história. O que demonstra que esta crise pandémica é assimétrica.

Os iPhones voltam a dar resultados e as vendas de iPads disparam.

A Apple divulgou os resultados do quarto trimestre de 2020 esta quarta-feira, que corresponde ao primeiro trimestre fiscal de 2021. A gigante de tecnologia atingiu mais um recorde: apresentou a maior receita trimestral da sua história, chegando a 111,4 mil milhões de dólares – o que traduz uma subida 21% em relação ao mesmo período de 2019.

A Apple reportou vendas de 65,6 mil milhões de dólares no iPhone, 8,68 mil milhões nos e 8,44 mil milhões no iPad.

Os lucros do gigante tecnológico foram de 28,75 mil milhões de dólares.

A empresa liderada por Tim Cook apresentou os resultados após o fecho de Wall Street e surpreendeu os analistas.

As ações da fabricante do iPhone, negociadas na bolsa tecnológica Nasdaq, ficaram instáveis no after market e chegaram a cair 1%.

Os analistas citados pelos jornais estrangeiros realçam que as ações da Apple normalmente sobem na semana e no mês que antecedem os resultados trimestrais, mas historicamente caem na semana e no mês após a divulgação do relatório de lucros.