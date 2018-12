Aprenda a calcular as horas a mais que faz no trabalho

As horas extra ou suplementares são aquelas feitas após o horário normal de trabalho definido por lei. Por norma, o trabalhador deve responder positivamente ao pedido da entidade patronal sempre que a situação execional que o provocou o justifique.

No entanto, se esse pedido puser em risco a sua saúde ou a assistência a familiares, poderá pedir dispensa. Grávidas ou mães com filhos até um ano, deficientes e trabalhadores estudantes não são obrigados a fazer horas a mais além do que está contratualizado.

Cada trabalhador pode cumprir até duas horas extra por dia ou fazer o número de horas de um dia normal no seu dia de descanso. O limite anual de horas suplementares que pode ser feito por lei por um trabalhador depende do número de trabalhadores da empresa onde exerce a sua atividade.

O trabalho extra é remunerado de forma diferente, consoante os dias em que é prestado. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco Proteste) fez o cálculo para 12 horas suplementares realizadas no mesmo mês, com salário de 1.000 euros.

º passo – Apurar o valor de 1 hora de trabalho normal: 1 hora = (retribuição mensal bruta x 12) ÷ (52 x horas de trabalho semanal). º passo – Valor da hora extra em dia normal: 1.ª hora = 1 hora + 25% º passo – Horas seguintes: 1 hora + 37,5% º passo – Valor da hora extra em dia de descanso ou feriado: 1 hora + 50%.

Cálculo:

1.ª hora extra em dia normal = 7,21 euros;

horas extra seguintes em dia normal = 7,93 por hora euros;

horas extra em período de descanso = 8,65 por hora euros

Total = (7,21 euros x 3) + 7,93 euros + (8,65 euros x 8) = 98,76 euros.

Nota: Para aplicar o cálculo à sua situação tem de começar por apurar o valor de uma hora de trabalho normal.