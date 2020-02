Apritel diz que setor das telecomunicações investiu mais de cinco mil milhões de euros nos últimos cinco anos

As empresas de telecomunicações investiram mais de cinco mil milhões de euros em Portugal, nos últimos cinco anos, fez saber a Associação de Operadores de Telecomunicações (Apritel) esta terça-feira, 18 de fevereiro. Num documento intitulado de “Retrato rigoroso do setor das comunicações eletrónicas”, o organismo liderado por Pedro Mota Soares indicou que o setor representa 17.265 empregos diretos e é responsável por 2,3% do produto interno bruto (PIB) português.

Entre 2014 e 2018 “o nível de investimento tem se mantido estável de forma consistente”, na fasquia dos mil milhões de euros anuais, “apresentando os rácios de investimento sobre receitas mais elevados a nível europeu”, lê-se no documento. Durante este período, apesar de as receitas terem caído 20%, “o setor tem apresentado uma performance de excelência”.

A Apritel aponta que aumentou a quantidade de serviços prestados, com um crescimento de 22% desde 2009, e que aumentou o consumo de dados tanto em redes fixas como em redes móveis. Por isso, “Portugal tem uma posição ímpar em cobertura de redes de nova geração e redes móveis, ambas acima da média europeia”.

“O setor das comunicações português tem sido, desde sempre, reconhecido como estando na vanguarda da inovação tecnológica e do empreendedorismo, fruto dos elevados níveis de investimento, e da disponibilização aos seus clientes de serviços de elevada qualidade a preços competitivos”, escreveu o organismo chefiado por Mota Soares.

Por isso, a Apritel apresenta o setor das comunicações eletrónicas como parte importante para a “evolução” de áreas como saúde, educação, cultura e coesão territoria, sendo “a chave para o desenvolvimento económico de futuro entregando, com o seu investimento, valor efetivo ao país”.