Área Metropolitana de Lisboa e Oeste terá passe único inter-regional mais barato em novembro

A comunidade intermunicipal do Oeste e a Área Metropolitana de Lisboa (AML) chegaram esta terça-feira a um acordo para a criação de um passe único inter-regional, estando a terminar a operacionalização do processo, que entrará em vigor a partir do mês de novembro, avança a rádio “TSF”.

Esta medida aplica-se aos cidadãos que atravessam todos os dias as duas regiões e como tal, atualmente, necessitam de comprar dois passes, um para a AML e outro para a zona Oeste, num encargo que ultrapassa os 100 euros mensais. O passe único inter-regional irá abranger os percursos não diretos, ou seja, com várias paragens durante o trajeto, quer numa região, quer noutra.

O presidente da comunidade intermunicipal do Oeste, Pedro Folgado, indica que as duas regiões uniram esforços e vão criar um único passe com o preço de 70 euros, acrescentando que o objetivo passa por chegar a um preço ainda mais acessível, de 40 euros, mas que para tal, será necessário um maior apoio por parte do Estado.

Nos concelhos do Oeste do distrito de Lisboa, o passe de Arruda dos Vinhos para Lisboa, nas ligações diretas, tinha um custo total de 138 euros, subindo para 160 a partir de Alenquer e Sobral de Monte Agraço, de 166 euros de Torres Vedras e de 183 euros na Lourinhã.

Estes valores passaram a ter um desconto de 30% desde o mês de abril, baixando para 97 euros em Arruda dos Vinhos, 112 euros em Alenquer e Sobral de Monte Agraço, 116 euros em Torres Vedras e 128 euros na Lourinhã.

A OesteCim integra os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras (distrito de Lisboa) e Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Óbidos, Nazaré, Peniche (distrito de Leiria).

Já a Área Metropolitana de Lisboa é composta pelos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.