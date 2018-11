Face Oculta: Armando Vara perde recurso e deverá ser preso

O antigo ministro socialista Armando Vara perdeu o recurso no Tribunal Constitucional (TC), no âmbito do processo “Face Oculta”, e deverá cumprir, pelo menos, metade dos cinco anos de prisão efetiva a que foi condenado, de acordo com o “Correio da Manhã” (CM) e o Jornal de Notícias (JN).

Fontes próximas de Armando Vara disseram aos matutinos que todos os recursos foram esgotados, pelo que o arguido se entregará mal transite a decisão e irá para a cadeia da Carregueira, refere a edição deste sábado do CM e do JN.

O Tribunal da Relação do Porto manteve a condenação de cinco anos de prisão efetiva do antigo vice-presidente do BCP neste processo. No passado mês de julho, em declarações à agência Lusa, o advogado Tiago Rodrigues Bastos confirmou que iria “apresentar uma reclamação” para a conferência de juízes do TC, para evitar que começasse imediatamente a cumprir a pena.

Recorde-se também que, em setembro, o jornal “Público” avançou que o ex-governante pretendia que provas como elementos bancários, escutas e documentos apreendidos em buscas fossem invalidadas no processo que envolve José Sócrates: a ‘Operação Marquês’. A defesa do antigo administrador bancário teria defendido que a atribuição do caso ao juiz Carlos Alexandre, em 2014, adveio de “manipulação dos procedimentos de distribuição” dos processos e “em grave violação das regras legais”.