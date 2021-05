Arquiteto de prédio em Lisboa acusa Cristiano Ronaldo de “desrespeito de forma ignóbil do nosso trabalho”

Em causa estão as recentes remodelações feitas por Cristiano Ronaldo, que mandou construir uma marquise sem ter a “anuência dos arquitetos, dos vizinhos e sem projeto aprovado pela CML”, refere José Mateus – arquiteto do prédio em questão, avança o Correio da Manhã esta sexta-feira, dia 28 de maio.

José Mateus escreveu numa publicação nas redes sociais: “assistir ao desrespeito e à conspurcação de forma ignóbil do nosso trabalho, da nossa arquitectura, sem ter cumulativamente a anuência dos arquitectos, dos vizinhos e sem projecto aprovado pela CML, construindo à bela ‘maneira antiga’ uma marquise no coroamento do edifício, é algo a que não vou assistir parado”.

Segundo José Mateus, o apartamento no edifício Castilho 203 foi desenhado pela empresa fundada pelo mesmo e pelo irmão (ARX) em 1991. O arquiteto acrescenta ainda que toda a admiração e respeito que tinha por Cristiano Ronaldo “se desmoronou num ápice” e sublinha que “há autorias e há regras, princípios que não vou deixar passar em branco”.