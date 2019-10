Arrefecimento da economia norte-americana penaliza Wall Sreet

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta quinta-feira com perdas, penalizados com o receio crescente sobre o arrefecimento do crescimento económico.

O S&P 500 abriu a sessão a cair 0,21%, para 2.881,60 pontos; o tecnológico Nasdaq perde ligeiramente 0,08%, para 7.544,41 pontos; e o industrial Dow Jones recua 0,13%, para 26.044,30 pontos.

Os dados económicos mais recentes revelam que a economia norte-americana está a perder fôlego, nomeadamente na produção. Na terça-feira foi divulgado o índice PMI da manufatura que caiu para mínimos de dez anos.

Além disso, a incerteza causada pelas tensões comerciais com a China penalizam o sentimento do mercado. Na próxima semana, no entanto, poderão registar-se progressos na reunão entre as duas maiores economias mundiais, marcada para dia 10 de outubro, em Washington.

Na frente comercial, destaque para as ações da Tesla, de Elon Musk, que entregou cerca de 90 mil automóveis elétricos no último trimestre, abaixo das expectativas do mercado. A Airbnb também está no centro da agenda uma vez que a “Reuters” noticia que os bancos Morgan Stanley e o Goldman Sachs estão a trabalhar na saída da bolsa da empresa.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em queda. Em Londres, o Brent perde 1,13%, para 57,04 dólares. Do outro lado do Atlântico, o West Texas Intermediate cai 1,54%, para 51,83 dólares.