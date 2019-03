Arrendar casa em Lisboa: As zonas mais caras e mais baratas

Já não é notícia dizer que a capital portuguesa tem os valores mais altos do país quando a intenção é arrendar ou comprar casa. Nem é novidade que as subidas do último ano se têm feito estender para as periferias da cidade e para toda a Área Metropolitana de Lisboa.

Com base nos dados fornecidos pelo INE, o Jornal Económico mostra-lhe onde ficam as zonas da capital com o preço médio de arrendamento mais barato e o mais caro.

No segundo semestre de 2018, a freguesia da Santo António ficou no topo da lista com 14,10 euros/metro quadrado (m2), seguida da Misericórdia com 13,38 euros/m2. A completar o ‘top’ 5 está o Parque das Nações, a Estrela e as Avenidas Novas.

No final da tabela ficam Santa Clara e Marvila, as únicas freguesias onde se encontram casas a menos de 10 euros por m2. Os Olivais completam o pódio, com valores de 10,07 euros por m2. Estes valores mais baixos são, ainda assim, cerca de 70% mais elevados que a média nacional, de 4,80 euros por m2.

Veja aqui a lista (valores em euros por metro quadrado:

Santo António – 14,10

Misericórdia – 13,38

Parque das Nações – 13,12

Estrela – 12,81

Avenidas Novas – 12,54

Campolide – 12,43

Carnide – 12,31

Campo de Ourique – 12,18

São Vicente – 12,07

Santa Maria Maior – 11,93

Belém – 11,58

São Domingos de Benfica – 11,39

Alvalade – 11,34

Areeiro – 10,87

Ajuda – 10,83

Arroios – 10,60

Alcântara – 10,49

Lumiar – 10,42

Benfica – 10,20

Penha de França – 10,18

Beato – 10,11

Olivais – 10,07

Marvila – 9,00

Santa Clara – 8,31