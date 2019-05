As 10 notas mais valiosas do escudo (valem até 6 mil euros e podem estar em sua casa)

Segundo dados do Banco de Portugal, os portugueses guardaram em sua casa vários milhares de notas e moedas de escudos. Algumas delas podem valer milhares de euros, dependendo da antiguidade, do estado de conservação e de certas peculiaridades, como por exemplo alguns erros de impressão.

Considerando apenas as notas de escudo não prescritas, ou seja, as que ainda são suscetíveis de troca nas tesourarias do Banco de Portugal, “estarão ainda em poder dos cidadãos (portugueses ou não) notas de escudo de valor equivalente a 96,3 milhões de euros”, indicou o Banco de Portugal em dezembro de 2018.

A nota de 500 escudos chapa 13 é aquela que os cidadãos ainda têm em maior quantidade, num total de 4,38 milhões, correspondentes a 10,9 milhões de euros, seguindo-se a nota de 1.000 escudos, também chapa 13, num total de 3,75 milhões de notas, equivalentes a 18,7 milhões de euros.

Já em relação à nota de 2.000 escudos chapa 2, estarão ainda nas mãos dos cidadãos 1,7 milhões de exemplares, num total de 17,12 milhões de euros. Cabe à nota de 5.000 escudos chapa 3 o maior contravalor em euros ainda em poder dos cidadãos, num total de 33,48 milhões de euros, correspondente a 1,34 milhões de notas.

Da nota de 10.000 escudos chapa 2 estarão na posse dos cidadãos apenas 322 mil notas, num total de 16,06 milhões de euros.

Confira aqui as 10 notas com cotação mais alta em Bela ou MBC no Anuário de Numismática de 2017 (o anuário é publicado pela Publinummus e pode ser adquirido em qualquer loja de numismática ou feira de colecionismo)

1 – 1000$00 1929 ….………. 6000 €

2 – 1000$00 1932 …….……. 6000 €

3 – 50$00 1925 ch2..……….. 5500 €

4 – 50$00 1922 …………….. 4500 €

5 – 100$00 1920 ch2…..…… 4000 €

6 – 100$00 1922 …………… 4000 €

7 – 100$00 1926 …………… 4000 €

8 – 100$00 1927 …………… 4000 €

9 – 10$00 1928 …………………3500 €

10 – 50$00 1927 ……………. 3000 €