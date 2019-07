As conversas privadas que o Google ouve: “Desculpa amor. Não posso falar mais, o meu cônjuge já está em casa”

A gigante americana já tinha vindo a público admitir que escutava 0,2% das conversas dos utilizadores com o seu assistente virtual, alegadamente para melhorar o seu serviço, mas agora vem-se a saber que o mesmo acontece em vários idiomas.

O jornal espanhol El País avança que esta prática dura há anos, após confirmação junto de transcritores da empresa, e afeta diálogos em várias línguas, incluindo o espanhol e o português. Segundo o o jornal, cada transcritor ouve em média seis mil gravações por semana.

“Estou cinco minutos atrasada. Espera por mim, estou a caminho ”; “Abra a garagem”; “Qual é o melhor site porno?”; “Diminua o brilho da luz da sala para 50% e ligue o ar condicionado”; “Notícias sobre o caso Neymar “; “Comparação entre telefones iOS e Android”.

As gravações também incluem sussurros: “Desculpa, amor. Não posso falar mais, o meu cônjuge já está em casa”, segundo o El País.

Estes são alguns exemplos dos milhares de gravações áudio que os transcritores na sede da Google ouvem em diferentes idiomas, incluindo espanhol e português, conta uma fonte ao jornal espanhol.

Nos casos das gravações de interações com o Google Home, a ativação do sistema começa com “Ok Google”. No entanto, em algumas ocasiões, a gravação começa sem este aviso. “Acontece muito uma pessoa dizer algo parecido e o microfone estar ligado. Alguns percebem e até se assustam, embora outros continuem com sua conversa pessoal sem saber que o microfone está ligado ”, explicam os transcritores.

Segundo um jurista espanhol, esta possibilidade está escrita nos termos de condições de utilização dos serviços Google, no entanto, “o que parece existir é um problema de transparência, no sentido em que o utilizador não está ciente do que está a ser feito ou do que poderia estar a ser feito a partir de suas interações com o assistente virtual”.