“As empresas é que têm de se adaptar a nós”. Comissário da Indústria da UE avisa Facebook

Depois de uma reunião com o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, o Comissário da Indústria da União Europeia (UE), Thierry Breton, avisou o Facebook que são as empresas que têm de se adaptar aos regulamentos da UE e não o contrário. Segundo a agência “Reuters“, as medidas propostas pela rede social para a regulamentação da ‘Big Tech’ na Europa não convenceram.

Está previsto para esta quarta-feira, dia 19 de fevereiro, a apresentação do primeiro conjunto de leis regulatórias focadas nas gigantes tecnológicas americanas e chinesas. As propostas destinam-se a proteger a exploração dos dados industriais da UE, procuram desafiar o domínio do Facebook, Google e Amazon. Também serão anunciadas regras para o uso da inteligência artificial, o que acabará também por afetar empresas como o Facebook.

Thierry Breton aceitou reunir com Mark Zuckerberg, depois do presidente executivo do Facebook ter emitido um comunicado onde sugeria à UE quais as medidas que deveriam ou não ser tomadas.

As sugestões não caíram bem a Breton que à saída da reunião reiterou “são as empresas que têm de se adaptar a nós, e não ao contrário”. O Comissário da Indústria da UE também aproveitou para criticar o Facebook devido à falta de declarações respeitantes ao domínio de mercado do qual a empresa de Zuckerberg beneficia.

Também a Comissária de justiça da UE, Vera Jourova, criticou o papel do Facebook no combate ao discurso de ódio, à desinformação e às manipulações de processos eleitorais. Num comunicado enviado à “Reuters”, Jourova disse que “o Facebook não pode afastar todas as responsabilidades” e acrescentou que “o Facebook e Zuckerberg precisam responder a si mesmos à pergunta ‘quem querem ser’ como empresa e quais os valores que querem promover”.

Também os presidentes da Alphabet e da Microsoft, Sundar Pichai e Brad Smith, respetivamente, têm reuniões agendadas com o Comissário da indústria da União Europeia, para discutir as medidas regulatórias que vão ser impostas.