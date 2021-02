As leis da física não enganam

Os últimos quatro anos não foram aproveitados para progredir. Aliás, regredimos, embora nos queiram convencer do contrário com alguns números.

Aprendemos em física as questões do plano inclinado (leis de Newton) e constatamos que quanto mais baixo estamos mais difícil será recuperar. E os números dos últimos anos, com os quais nos queriam fazer sentir que estaríamos a recuperar consistentemente, vem agora revelar (os dados são do Banco de Portugal) que é esperado um crescimento económico da ordem dos 3,9% em 2021.

A OCDE é das organizações mais pessimistas e indica um crescimento modesto de 1,7%. Ora, se perdemos cerca de 8,5% da riqueza (dados do Governo) em 2020, será fácil concluir que a recuperação desta pandemia vai levar largos anos. As forças políticas internas movimentam-se numa azáfama pouco vista sobre pseudo-soluções, muito embora estejam sem soluções. Não tarda nada lavarão as mãos como Pilatos e endossarão a recessão para o perigo do populismo – a verdade é que as forças dos últimos 30 anos não tiveram soluções de crescimento.

A pressão sobre o reeleito Presidente da República é evidente. Este diz que estamos num período pandémico e que o seu papel é criar condições de governabilidade. Mas, e há sempre um ‘mas’, não será possível manter durante muitos mais meses esta paz podre. Aliás, ela só existe numa sociedade que está adormecida pelo elevado endividamento das famílias e pela panaceia das moratórias, as mesmas que muitos defendem que é necessário manter. Só falta dizerem que estas moratórias do crédito hipotecário e crédito ao consumo não poderão ter uma maturidade pré-determinada.

E regresso à crise económica e social que muitos apregoam. Não será despiciendo acrescentar que uma nova troika poderá estar aí ao virar da esquina. E talvez se alargue à Europa do Sul e quiçá ainda tenhamos a assistência financeira dos chineses, à semelhança do que estão a fazer em países do continente africano, o que seria uma vergonha para o “velho” continente. Por enquanto são meras divagações, mas a economia degradou-se, as empresas estão sem liquidez e as famílias vivem das moratórias dos grandes créditos.

E, para agravar a situação, estamos a descobrir aquilo que alguns portugueses têm de pior em termos morais. Já se escreveram milhares de artigos sobre a displicência, a vergonha e a podridão de alguns dirigentes autárquicos, gestores, políticos e membros da sociedade que, alegando falhas nas orientações dos técnicos de saúde e munidos da capacidade de escolher pessoas para a vacina da imunização, “pescam” familiares e amigos. Estamos no momento do “salve-se quem puder”!

Na história encontramos episódios semelhantes nas lutas liberais do século XIX e nas longínquas lutas com Castela nos séculos XII e XIII. Mas estamos em pleno século XXI e aquilo que constatamos é que as forças da ordem fazem um apelo aos mais baixos sentimentos de um povo – a denúncia. O “salve-se quem puder” é combatido com um apelo generalizado à “bufaria”. Isto é absolutamente degradante.

E a somar a tudo isto, temos um nível de corrupção imparável. Não pelos valores envolvidos (algo que desconhecemos), mas pela facilidade com que se pretende exportar este produto local para a Europa civilizada. O caso do procurador é apenas a causa de um ambiente que se instalou. Manipular a justiça começou no momento em que o poder judicial deixou de aplicar regras por si e passou a deixar-se escrutinar por redes sociais implacáveis e pelo “justicialismo” popular.