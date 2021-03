ASAE e FIPA integram futura plataforma europeia em segurança alimentar

A ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a FIPA – Federação das Indústrias Portuguesas Agro-alimentares são as duas entidades nacionais que vão integrar a futura plataforma europeia colaborativa em segurança alimentar.

“Alimentos seguros e nutritivos são essenciais à vida e à promoção de hábitos saudáveis. O atual sistema de segurança alimentar da UE [União Europeia] tem de ser resiliente e de se adaptar a uma cadeia alimentar em constante evolução. O projeto Foodsafety4EU, financiado pela UE, lançado em janeiro de 2021, é um passo em direção a um Sistema de Segurança Alimentar (FSS) mais colaborativo na Europa”, destaca um comunicado conjunto destas duas organizações.

Segundo esse documento, “o projeto visa conceber, desenvolver e disponibilizar uma plataforma multi-‘stakeholder’ para estabelecer uma rede de atores do FSS a nível nacional, europeu e internacional”.

“Para facilitar esta colaboração, o consórcio – do qual fazem parte a ASAE (…) e a FIPA (…) – produzirá conhecimento e desenvolverá um conjunto de ferramentas digitais para ativar um processo participativo estruturado entre estes atores”, adianta o referido comunicado.

Os responsáveis destas duas entidades destacam que a plataforma FoodSafety4EU será moldada principalmente para potenciar as interações de maior valor entre os seus atores no sistema multinível; apoiar a Comissão Europeia e a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) para enfrentar os principais desafios da segurança dos alimentos e formular recomendações adequadas; e disponibilizar conhecimento e soluções digitais que aumentem a confiança do público.

“A rede europeia que integra este consórcio é composta por 23 parceiros e 44 partes interessadas (autoridades de segurança alimentar, associações de consumidores, centros de investigação, etc.). Espera-se que esta comunidade continue a crescer e que, até ao final do projeto previsto para 2023, se torne um amplo Fórum”, conclui o comunicado em questão.

Este projeto é financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia.