Assembleia da Mutualista aprova contas negativas de 2020 com 97,28% dos votos

Na Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio Geral que decorreu ontem no Auditório da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa foram aprovados por uma maioria esmagadora de 97,28% de votos a favor, os resultados financeiros consolidados do Grupo Montepio Geral, no ano de 2020.

A Mutualista Montepio teve um prejuízo consolidado de 86 milhões de euros em 2020, após um lucro de nove milhões de euros um ano antes. O que é justificado pelos prejuízos de 81 milhões do Banco Montepio.

Em comunicado a Associação diz que “num ano marcado pelo forte impacto negativo que a pandemia Covid-19 provocou em todo o sector financeiro nacional, europeu e mundial, a área financeira do Grupo Montepio não foi exceção, tendo registado um conjunto de eventos extraordinários que penalizaram os resultados operacionais do Banco Montepio Geral. Sem esta realidade absolutamente excecional, as contas consolidadas seriam de 65 milhões de euros positivos”.

Ainda assim, “e tal como foi anunciado aos associados presentes na Assembleia Geral, ao longo do ano de 2021 a Associação Mutualista Montepio Geral inverteu esta tendência negativa, registando, entre Janeiro e Agosto de 2021, um resultado líquido positivo de 16 milhões de euros, além de um crescimento da margem associativa para 89 milhões (até setembro), depois da reposição de 147 milhões de vencimentos até 30 de setembro, e um aumento do número de associados para 602.822”, revela o comunicado.

Nas palavras de Virgílio Boavista Lima, Presidente do Grupo Montepio, “A assembleia de associados aprovou as contas por maioria inequívoca, depois de os associados terem sido amplamente informados sobre o desempenho muito positivo registado já em 2021, com crescimento do número de associados, da margem financeira, dos resultados e dos indicadores de eficiência. A área não financeira do Grupo vive um ciclo positivo e ascendente e a área financeira assegura desempenhos que confirmam uma franca recuperação. Ninguém tem orgulho de resultados negativos, mas enche-nos de orgulho o caminho de recuperação que o Grupo Montepio regista já nesta data e o desempenho de todos os nossos colaboradores nos anos de 2020 e 2021, num quadro de restruturação ao nível do Grupo, em termos de simplificação no número de entidades instrumentais, de ajustamento do número de balcões e das equipas de trabalho, numa base sempre voluntária. Por tudo isto, encaramos o presente e o futuro com determinação, serenidade e confiança”.

Lista de Eugénio Rosa votou a favor das contas

O economista Eugénio Rosa, tradicional crítico das administrações da Associação Mutualista, precisamente por causa da gestão financeira, votou a favor das contas.

Em comunicado, a lista encabeçada por Eugénio Rosa diz que aprovou contas em Assembleia Geral da instituição

Manuel Ferreira, ex-membro do Conselho Geral e integrante da lista ‘Mutualismo. Agora Sim!’, encabeçada por Eugénio Rosa, diz que “na noite desta quinta-feira foi finalmente votado o Relatório & Contas das empresas do universo Montepio. Tal sucedeu depois de a nossa lista ‘Mutualismo. Agora Sim!’, ter chamado reiteradamente a atenção para o atraso na convocação desta Assembleia Geral Extraordinária.

O diagnóstico expresso neste Relatório é, na nossa opinião, adequado na forma como reflete quer o prejuízo decorrente da gestão desta administração em exercício, quer as ressalvas colocadas pelo auditor no documento.

Como tal, entendeu a lista ‘Mutualismo. Agora Sim!’ votar na AG a favor da aprovação do Relatório & Contas. Em breve, após as eleições que se avizinham para a Associação Mutualista Montepio Geral, será altura para tratarmos de implementar as boas contas e as boas práticas que os Associados merecem e que há tanto tempo aguardam.”